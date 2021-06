Prantsusmaa peatreener šokk-kaotusest: minu tulevik pole hetkel teemaks

"Seda on alati raske selgitada," sõnas peatreener beIN Sportsile kohtumise järel. "Me põrusime avapoolajal, aga suutsime teisel poolajal mängu pöörde tuua. Näitasime aga nõrkust, mis lubas Šveitsi mängu tagasi. Kaotus teeb haiget. Tegime kõik, et mäng lõppeks teistmoodi, kuid see on jalgpall."