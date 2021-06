Jevgeni Rõvkin: meie peamine ülesanne on praegu kandidaatide valimine koondisesse

Tuleb aru saada saalijalgpalli spetsiifikast Leedus. Meistrivõistlused on ammu lõppenud ja praegu on meie peamiseks ülesandeks nende mängijate vormis hoidmine, kes on saalijalgpallile keskendunud. Tavaliselt on olnud nii, et talvel mängisid nad saalijalgpalli ja suvel jalgpalli. Nüüd on just see periood, kui ametlikke võistlusi pole ja me püüame poisse vormis hoida. Maailmameistrivõistlused on juba septembris ja jälgime hoolega kõiki kandidaate lõppkoosseisu pääsemise aspektist. Tänaseks pole see veel rahvusmeeskond, viime veel läbi põhjalikku selektsiooni. Täisväärtuslik treeningprotsess algab augustist. Lisaks plaanime juba osaleda rahvuskoondisega mitmel turniiril. Mõistagi on see pandeemiatingimustes keeruline, kuid püüame teha kõik endast oleneva, lähtudes meie võimalustest. Valmistume nii, et esindada Leedut kodustel maailmameistrivõistlustel väärikalt.