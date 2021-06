Penaltiseerias põrunud Kylian Mbappe vabandas prantslaste ees

"Väga raske on praegu uut lehekülge pöörata. Kurbus on meeletu, me ei suutnud eesmärki täita," kirjutas Mbappe sotsiaalmeedias. "Vabandan penalti eest. Tahtsin meeskonda aidata, kuid ebaõnnestusin."

"Täna on raske magama minna, kuid tõusud ja mõõnad on just see, mida selle spordi juures armastan," lisas Mbappe. "Tean, et fännid on pettunud, aga tahaksin siiski tänada teid toe ja usu eest. Kõige olulisem on järgmisteks mängudeks veelgi tugevamaks saada. Õnnitlused Šveitsile ja edu neile."