Pärnu Sadam sai olulise pusletüki uueks hooajaks paika

Valge on Pärnu Sadama nimekirjas olnud juba viis hooaega ning viinud meeskonna ajalooliste hetkedeni. Mees ise on valmis meeskonnana veel suurema tüki hammustama: "Kui eelmine aasta Cramo pakkus meile võitu, aga me ei olnud valmis veel vastu võtma, siis nüüd tahaks ikka tõsiselt Cramol elu raskeks teha!" sõnas Valge pressiteate vahendusel.