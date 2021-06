Koduvägivalla hukka mõistnud Murray ütles välja selle, mida Federer ei julgenud

"Need on otsused, mida teeb Tony (Federeri agent Tony Godsick - toim) ja tema tiim. Vaadake, Saša on tore kutt. Mul on väga hea meel, kui tal hästi läheb. Aga mind sellistesse otsustesse ei kaasata. Minu jaoks on see nagunii juba minevik ning Saša jaoks on tähtis, et tal oleks oma tiimiga mugav. Ma leian, et agentuur ei peaks sinu ellu sekkuma ja sinu asjadega tegelema. Kõik need süüdistused on super isiklikud asjad, mida mina kommenteerida ei taha," lausus Federer.