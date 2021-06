EM-i KOLUMN | Mihhail Artjuhhov: hispaanlased ja horvaadid näitasid kaasaegse jalgpalli parimaid külgi

See värav viis hispaanlased endast välja, nad olid šokis ja Horvaatia haaras initsiatiivi. Nad hakkasid palli kontrollima ning Luka Modric ja Nikola Vlasic töötasid väga hästi ning teine tabamus hispaanlaste väravavõrku ei olnud kaugel.

Hispaania koondisel on meeskonnana väga hea kvaliteet ja nad tulid suhteliselt kiirelt olukorrast välja. Hispaanlased võtsid taas ülekaalu ja mäng oli samas rööbastes, mis kohtumise alguses. Samas oli tempo keskmine, otsiti teed väravale ja 38. minutil jõuti lõpuks ka viigini. Sellest saadi uus emotsionaalne laeng ning Hispaania kontrollis poolaja lõpuni mängu ja ründas suurte jõududega.

Samas oli mäng kohati just horvaatide poolt toores, nad püüdsid tempot maha suruda ja mängisid vastastega tihedas kontaktis. Nad hoidsid oma tsoone ja võimalusel löödi hispaanlastele jalge pihta. See oli nende stiil. Kuid horvaadid näitasid ka oma iseloomu, sest neil tuli palju kannatada, kuna jäädi oma oskustelt hispaanlastele suurelt alla.

Kohe tulid ka hispaanlastel head võimalused ja Cesar Azpilicueta lõi värava. Pedri andis hea tsenderduse ja horvaadid lasid kergelt lüüa. See oli üllatus, sest seni olid kaitsjad oma karistusalas enamuse pallidest ära klaarinud. Sekundiline peataolek maksis kätte.

Värava löönud Azpilicueta on juba 31-aastane, kuid lõi koondise eest alles esimese värava. See räägib sellest, et Luis Enrique vaatab treenerina meeskonna komplekteerimisele omamoodi pilguga, ta ei vaata mängija passi ja eelistab mehi, kes tema ideedega sobivad ja valib mängijaid vastavalt vastasele.