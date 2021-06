EM-i KOLUMN | Daniil Savitski: prantslaste tee lõppes iluväravatest hoolimata kaheksandikfinaalis

Selliselt muutus see matš 5 minutiga kardinaalselt Šveitsi kontrolli alt Prantsusmaa mänguks. Edasine kohtumine oli palju lahtisema iseloomuga, kuid pigem Prantsusmaa kontrolli all, mis kulmineerus ilusa 3:1 väravaga.

Ja nii see mäng jõudiski penaltiteni. Isiklikust kogemusest tean, et hetkel, kui kõlab lõpuvile, läheb väravavahil suu kuivaks ja lööjatel jalad raskemaks. Samas saab väravavaht penaltiseerias tõusta pigem kangelaseks kui langeda patuoinaks, sest tema üldjuhul palli taha ei astu.

Korduvalt öeldu, et Prantsusmaa suurim vaenlane on nemad ise, sai kinnitust ka selles mängus. Julgelt võib väita, et esimesel poolajal oli see Prantsusmaa seni halvim esitus, mida õnnestus neil eelkõige Lloris’ penaltitõrje najal teisel poolajal päästa, aga liigne enesekindlus lubas Šveitsi kahe väravaga tagasi mängu ja penaltiseeria reegel sai endale statistilise kinnituse, et võidab see, kes seeriat alustab, ning valitsev maailmameister pakib kohvrid kojusõiduks.