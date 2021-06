OTSEBLOGI | Rootsi suutis poolaja lõpus Ukraina vastu seisu viigistada. Postid ja latid raksuvad

Rootsi kuulus E-alagruppi, kus alustuseks tehti 0:0 viik Hispaaniaga. Seejärel alistati 1:0 Slovakkia ja lõpetuseks 3:2 Poola. Kokkuvõttes võitsid rootslased ka alagrupi.

Rootsi ja Ukraina eeldatavad algkoosseisud

„Kogusin mängijad kokku ja ütlesin neile, et maailmas ei ole paremat kohta ja paremat seltskonda, kus olla. Ukraina on aga hea meeskond. Nad oskavad hästi kaitsest rünnakule lülituda. Nad tundusid Austria vastu väsinud, kuid nüüdseks on nad saanud puhata. Nad on puhanud meist isegi rohkem,” sõnas uefa.com’i vahendusel Rootsi peatreener Janne Andersson.

„Rootsi on väga hästi organiseeritud meeskond. Austan neid väga palju. Neil on kindel mängustiil ja nad ei kaldu sellest kõrvale. Nad teevad oma asju väga hästi. Eriti hea on nende söödumäng ründefaasis. Neil on kaks suurepärast ründajat. Lisaks on nad füüsiliselt väga tugevad ning kaotavad harva kahevõitlusi,” sõnas omalt poolt Ukraina peatreener Andrei Ševtšenko.