OTSEBLOGI | Inglismaa ja Saksamaa jätsid avapoolajal väravad löömata

Inglismaa mängis D-alagrupis, kus saavutati seitsme punktiga esikoht. Esmalt alistati 1:0 Horvaatia, seejärel viigistati 0:0 Šotimaaga ning lõpetuseks alistati 1:0 Tšehhi. Inglaste mõlemad väravad on löönud Raheem Sterling. Kaitses on samal ajal suudetud asjad väga hästi korras hoida.

Inglismaa ja Saksamaa eeldatavad algkoosseisud

„Oleme viimased kolm-neli aastat seda meeskonda ehitanud ja teinud samme edasi. Saame aru, et võime teha ajalugu ja mängijad mõistavad seda. Peame seda olukorda nägema väljakutsena ja me ei tohi karta. Usun, et meie kartmatus tuleb meile kasuks. Peame Saksamaaga peetavas kohtumises oma võimalused ära kasutama,” sõnas uefa.com’i vahendusel Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate.

„Meie jaoks on nüüd kõik või mitte midagi. Meie senised esitused on olnud ebaühtlased, kuid teame, et suudame näidata head mängu, kui saame mõned detailid paika. Kui me seda aga ei suuda, siis läheb olukord meie jaoks keeruliseks. Mäng Inglismaaga saab olema aga hoopis teistsugune ning usun, et suudame selle olukorra enda kasuks pöörata. Võrreldes Ungariga peetud matšiga tuleb palju avatum kohtumine. Peame olema täiega valmis,” lisas omalt poolt Saksamaa peatreener Joachim Löw.