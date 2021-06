BLOGI | Ülimagus võit! Inglismaa alistas Wembley staadionil suure rivaali Saksamaa

„Meie jaoks on nüüd kõik või mitte midagi. Meie senised esitused on olnud ebaühtlased, kuid teame, et suudame näidata head mängu, kui saame mõned detailid paika. Kui me seda aga ei suuda, siis läheb olukord meie jaoks keeruliseks. Mäng Inglismaaga saab olema aga hoopis teistsugune ning usun, et suudame selle olukorra enda kasuks pöörata. Võrreldes Ungariga peetud matšiga tuleb palju avatum kohtumine. Peame olema täiega valmis,” lisas omalt poolt Saksamaa peatreener Joachim Löw.