VIDEO | Cristiano Ronaldo viskas jälle kaptenipaela maha ja lõi seda jalaga

"Me ei saavutanud soovitud tulemust ja lahkusime turniirilt varem kui tahtsime. Kuid oleme uhked oma teekonna üle. Meie fännid olid meeskonna toetamisel väsimatud algusest lõpuni. Me jooksime ja võitlesime nende eest, et õigustada nende usaldust. Paraku ei olnud võimalik jõuda sinna, kuhu me kõik tahtsime, kuid siin on meie siiras ja sügav tänu. Palju õnne Belgiale ja edu kõigile konkurentsi jäänud meeskondadele. Mis puudutab meid, siis tuleme tagasi tugevamana. Forca Portugal!" kirjutas Ronaldo Instagramis.