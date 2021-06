Noor inglane võitis Djokovici vastu seti, aga suurüllatust ei sepistanud

Täna peaks Wimbledoni alustama ka Kaia Kanepi, kelle matš venelanna Liudmila Samsonovaga on kavas 10. väljaku kolmandana. Seal tehti esimese matšiga algust alles kella 18 (16 kohalik aeg) paiku, mistõttu pole välistatud, et see pimeduse tõttu sootuks homseks lükatakse.