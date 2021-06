Pacquiao vastas Mayweatheri ülbitsemisele: ma võiks ka mõne kääbusega poksida

Mayweather, kes pidas hiljuti näidismatši juutuuber Logan Pauliga, teatas selle uudise peale: "Mõistagi olen ma 100% Errol Spence`i taga. Tahan, et ta võidaks. Tegelikult ma kavatsen talle helistada ja mõned näpunäited anda. Pacquiao peab poksima, mina ei pea. Ma olen pannud ennast olukorda, kus ma ei pea enam poksima."

Selline kommentaar ajas Pacquiao vihale. "Ma pole nagu mõni teine sell, kes on vaid raha peal väljas. Mõned poksijad kutsuvad välja neid, kes pole poksijad, et lihtsat raha saada. Mina tahan päriselt võidelda. Tahan end parimate vastu proovile panna. Kui ma poksiksin raha pärast, oleksin mõne kääbuse välja valinud," sõnas Pacquiao, kes on ainsa poksijana tulnud maailmameistriks kaheksas erinevas kaalukategoorias.