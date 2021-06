MARTINSONI KOMMENTAAR | Toyota taktika: oodata kuni Hyundai puksiiril mööda veetakse

Nüüd, kus Adamol on lõpuks arusaam, et nende autod ei pea ralliteedel vastu, kihutas Toyota rong juba jaamast minema ja jättis Hyundai nukralt perroonile. Või on keegi sedavõrd optimistlik ja arvab, et nüüd, kui vaid pool hooaega ootab ees, suudab Hyundai väärata Ogier’ ja Toyota järjekordset tiitlit?