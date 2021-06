Tänavune aasta on Nabile kui õudusunenägu: üks halvast uudisest teatav telefonikõne ajab teist taga. Jaanuaris helistas talle Eesti Antidoping (EAD) ja kuulutas, et tema organismist oli rutiinse kontrolli käigus leitud keelatud aine letrosooli jälgi. See oli šokk.

Kuna ka B-proov polnud puhas, hakkas Nabi oma maine ja ausa nime eest võitlema. Ta kogus kokku eksperdid, kes andsid tema süütuse tõendamiseks EAD distsiplinaarkomisjonile tunnistusi, ning läks rahuliku südamega piiri taha treeninglaagrisse – Tokyo olümpia ootas. Nabi oli kindel, et ta mõistetakse õigeks, sest tema arvates olid ekspertide hinnangud ja tõendid raudkindlad ning vettpidavad ja kinnitasid, et letrosool oli organismi sattunud juhusliku saastumise tagajärjel.