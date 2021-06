Raul Ojassaar: üleminut kui jalgpalli rudiment

Legendi kohaselt toodi üleminutite reegel jalgpalli 1891. aastal Inglismaal juhtunud intsidendi tõttu, kus mängus Aston Villa ja Stoke City vahel anti kaks minutit enne mängu lõppu Stoke’i kasuks penalti. Villa väravavaht otsustas aga vastased üle kavaldada – ta võttis palli ning virutas selle kõrge kaarega staadionilt välja, nii et kui see üles leiti ja tagasi toodi, oli 90 minutit täis saanud ja kohtunik juba lõpuvilet puhunud.

Kuigi ajaloolased pole sellele legendile palju kinnitust leidnud, on selge, et üleminutite kontseptsioon on pärit 19. sajandist, mil jalgpall nägi välja totaalselt teistsugune kui praegu. Mingil kummalisel põhjusel on see aga endiselt suurde mängu sisse jäänud, kuigi meil on praegu võimalik palju täpsemini ja efektiivsemalt hinnata seda, kui palju aega on kohtumise jooksul „kaotsi läinud“. Millegipärast on see pidevate reeglimuudatuste ja uuenduste tuhinas jäänud pisut kahe silma vahele.

Kui mõned aastad tagasi tehti jalgpallireeglites mitu olulist muudatust, tekkis diskussioon ka mänguaja revolutsiooni kohta: nimelt tehti ettepanek vähendada jalgpallis mänguaega 60 minuti peale, kuid panna aeg seisma iga kord, kui pall on mängust väljas. Esialgu tundub see küll ehk jabur, kuid tegelikult ei muutuks jalgpallimäng koguaja mõttes eriti lühemaks – pigem vastupidi. Seda, kui kaua on 90minutilise jalgpallimängu puhul pall tegelikult mängus, on uuritud-mõõdetud omajagu – ning 60minutiline tulemus ühe mängu lõikes on juba väga hästi. Statistikaportaal fivethirtyeight.com lõi näiteks kokku 2018. aasta MM-finaalturniiri kohtumiste reaalsed mänguajad: selgus, et alagrupimatšis Maroko ja Iraani vahel oli pall mängus näiteks vaid 44 minutit ja 36 sekundit. Kõige parem tulemus tuli Egiptuse ja Uruguay lahingust, kus reaalset mänguaega pakuti fännidele 63 minuti ja kahe sekundi jagu.

Üleminuteid on kaugelt liiga vähe