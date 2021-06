Kalle Rovanperä: olukord on täitsa p****s!

Rovanperä jaoks oli see juba neljas järjestikune ralli, kus tal tuli üks võisluspäev katkestada. Kui pärast veebruari lõpus toimunud Rovaniemi etappi hoidis ta MM-sarjas isegi liidrikohta, siis Keenia ralli järel on soomlane langenud kuuendaks ja kaotab liidrile Sebastien Ogier`le juba 77 punktiga.

"Kas peaksin tegema viienda katkestamise, et mul oleks täismaja või midagi? Täitsa p****s on see olnud," ütles Rovanperä otsekoheselt portaalile Rallit.fi.