Heiki Nabi sai dopingureeglite rikkumise eest kahe aasta pikkuse võistluskeelu

Distsiplinaarkomisjoni juht Margus Mugu sõnul oli otsus üksmeelne ja tehti väga kiiresti. „Ootasin pikemaid arutelusid, kuid need kestsid vaid pool tundi,” selgitas Mugu. „Põhjus, miks kõik ühel meelel olid, peitus selles, et Heiki Nabi argumendid polnud veenvad.”

Mugu selgitas, et objektiivselt pani Nabi toime dopingureeglite rikkumise ehk tema A ja B proovist leiti keelatud ainet letrosooli: „Nüüd oli Nabi kohustus tõendada, et aine sattus tema organismi juhuslikult, nagu ta on väitnud, kuid paraku ta seda ei teinud. Tema argumendid olid ebaveenvad. Sellest ei piisa, et konstrueeritakse hüpoteetilisi skeeme, kuidas letrosool võis tema organismi jõuda.”