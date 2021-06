Vihmapaus lõi Wimbledoni avapäeva ajakava sassi. Kanepi ja Kontaveit mängivad mõlemad teisipäeval

Seega on homme on võistlustules mõlemad Eesti tennisistid.

Anett Kontaveidi avaringi vastaseks on maailma 40. reket, 21-aastane tšehhitar Marketa Vondroušova.

See mäng peetakse 15. väljaku viienda kohtumisena, millest üks on esmaspäeval pimeduse tõttu kolmandas setis pooleli jäänud naisüksikmäng. Kõikidest selle väljaku matšidest vaid üks on meeste üksikmäng. Mängudega tehakse algust kell 13.