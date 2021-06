TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi ja Kontaveit alustavad Wimbledoni suure slämmi turniiri

Kanepi pidi venelanna Samsonovaga väljakule tulema juba eile, kuid päeva alustati vihmapausiga ning paljud väljakute viimased mängud tühistati või jäid pimeduse tõttu pooleli. Niisiis on Kanepi matši uus algusaeg teisipäeval, kui see peaks toimuma 14. väljaku teise mänguna. Esimeses mängus võtab 8. asetusega Karolina Pliškova kell 13 vastu sloveenlanna Tamara Zidanseki.

Kuigi 22-aastane Samsonova pole naiste tennises just esimese järgu staar, tasub Kanepil siiski oodata rasket matši, sest venelanna võitis kaks nädalat tagasi oma esimese WTA turniiri, alistades järjepanu nimekaid vastaseid Berliinis WTA 500 muruturniiril.

Wimbledoni turniiril mängib Samsonova alles teist korda. Kaks aastat tagasi jõudis ta kvalifikatsiooni kolmandasse ringi, tänavu pääses otse põhiturniiril. Suurtelt slämmidelt on tal ka üldiselt vähe kogemusi - parim tulemus on tänavuse Australian Openi teise ringi jõudmine. Avaringis alistas ta Melbourne'is ühe tänavuse hooaja naiste tennise komeedi, hispaanlanna Paula Badosa.

Kanepi mängib Wimbledonis 13. korda. Parim tulemus on 2010. ja 2013. aastal veerandfinaali jõudmine. 2019. aastal jäi Kaia laeks teine ring, 2018. aastal avaring.

Kontaveit ja tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 40.) mängivad 15. väljaku viienda kohtumisena. Üks selle väljaku matšidest on esmaspäeval pimeduse tõttu kolmandas setis pooleli jäänud naisüksikmäng ning üks meeste üksikmäng, mis võib kesta mitmeid tunde. Mängudega tehakse algust kell 13. Flashscore.com on Kontaveidi mängu algusajaks ennustanud 19.30, kuid tõenäoliselt algab see veel hiljem.