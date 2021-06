BLOGI | Kaia Kanepi kaotas Wimbledoni avaringi matši võimsas hoos olevale maailma 65. reketile kindlalt

Kanepi mängib Wimbledonis 13. korda. Parim tulemus on 2010. ja 2013. aastal veerandfinaali jõudmine. 2019. aastal jäi Kaia laeks teine ring, 2018. aastal avaring.

Kontaveit ja tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 40.) mängivad 15. väljaku viienda kohtumisena. Üks selle väljaku matšidest on esmaspäeval pimeduse tõttu kolmandas setis pooleli jäänud naisüksikmäng ning üks meeste üksikmäng, mis võib kesta mitmeid tunde. Mängudega tehakse algust kell 13. Flashscore.com on Kontaveidi mängu algusajaks ennustanud 19.30, kuid tõenäoliselt algab see veel hiljem.