Täna algavad Tallinnas rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused

Tallinn sai maailmameistrivõistluste korraldamise õiguse teist korda, turniir toimus Tallinnas ka 2017. aastal. Võistlustulle läheb neli noort Eesti kabe tulevikulootust. Laupäeval, 3. juulil peetakse Tallinna Malemajas Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) üldkoosolek.

„Pärast väga keerulist 1,5 aastat kogu maailmale ja maalima spordile, mil väga paljud olulised tiitlivõistlused ära jäid või edasi lükkusid, on kabe maailmameistrivõistluste toimumine Tallinnas suursündmus,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott.

„Soovin edu Eestit esindavatele Priit Lokotarile ja Kris Tamrele meeste hulgas ning Karmen Kuusikule ja Triinu Jalale naiste hulgas pikaks, kahenädalaseks pingutuseks, mis toob au Eestile ja Eesti mõttespordile.“

„Eesti Kabeliit on tiitlivõistluste korraldajana suutnud rahvusvahelises konkurentsis saavutada märkimisväärset edu – viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul on peaaegu igal aastal toimunud Tallinnas vähemalt üks rahvusvaheline tiitliturniir – kokku 15 Euroopa või maailmameistrivõistlust,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

„Tallinn on tänu Maailma Kabeföderatsiooni peakontorile alates 2017. aastast maailma kabepealinn. 2007-2017 oli Tallinnas Euroopa Kabeföderatsiooni peakontor. Tallinna jaoks on oluline, et siin toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused, mis toovad meile tuntust maailma spordiareenina, mis on ühtviisi atraktiivne kõigile spordialadele. Kabe näitab käigud ette.“

„Eesti Kabeliit on üks kabemaailma tugevamatest tiitlivõistluste korraldajatest,“ ütles Maailma Kabeföderatsioon president Janek Mäggi. „Eestis on aastatega kogunenud teadmised, oskused ja soov tippturniire korraldada. Tallinna linn on olnud mitu aastakümmet kabe ja mõttespordi hinnatud toetaja. Oleme tänulikud kõigile toetajatele ja vabatahtlikele, kes on organiseerimistööga väga palju vaeva näinud.“