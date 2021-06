EM-i KOLUMN | Eesti koondise superfänn: Belgia võitis, sest nad on meeskond

Enne mängu

Punased kuradid vs navigaatorid. Maailma number 1 vs Euroopa meister. Kui kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et minu kui väikeriigi ultrafänni jaoks oli see mäng selline, kus mõtled, kas kuidagi nii ei saaks, et mõlemad välja langevad? Sest minu poolehoid kaldub alati väiksemate ja eriti Ida-Euroopa võistkondade poole. Seega värske Tšehhi Vabariigi võit Hollandi üle oli just see, mida minusugune Euroopa meistrivõistlustelt loodab.

Samas päris neutraalselt ma Belgia ja Portugali vastasseisu ka ei vaadanud. Kuna 2. septembril on Belgia tulemas Tallinnasse, siis oleks vahva, kui finaalis mängiks Belgia ja Tšehhi Vabariik (ja võidaks Tšehhi). Sellisel juhul saaks Eesti koondis kahe Euroopa parimaga jõudu katsuda.

Paberil tundub Belgia ikka ülivõimas, mängijad on sellised, et võta üks ja viska teist. Kõik saavad igapäevase leiva lauale absoluutsetes maailma tippklubides mängides. Aga nende probleem on nemad ise: kuidas see staaride kamp ühiselt tööle saada? Nende alagrupp võrreldes Portugaliga oli ka märksa lihtsam ja ühtegi tõsist proovikivi pole olnud, samas kui Portugal tuli läbi „surmagrupist“.

Portugali on peetud võistkonnaks, mis on Ronaldo ja teised, kuid senine turniir on näidanud, et Portugal suudab väga meeskondlikult mängida. Neil on ka Silva, Jota, Sanches, Moutinho. Pingilt on võtta näiteks Felix ja Fernandes ja kui sellised mehed on pingile jäänud, siis peavad väljakul olevad mehed paremad olema.

Sevillas olnud melu sai juba nimetada jalgpallilaadseks tooteks. Päris Budabesti mõõtu välja ei andnud, aga parem kui Wembleyl, kus oli tunne nagu Wimbledoni publik oleks jalgpalli staadionile sattunud.

Hümnilaulmise võitis Portugal, aga eks neil lihtsam Sevillasse minna ka, Farost selline Tallinn–Tartu ots ja kohal!

Esimene poolaeg