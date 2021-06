Kas Frank de Boer jätkab Hollandi koondise peatreenerina? "Ma ei pea sellele praegu vastama."

De Boeri sõnul oli pärast keskpärast algust kõik võtmed Hollandi käes. "Pärast 5-7 minutit polnud vaja millegi pärast muretseda. Mul oli tunne, et olime parem meeskond, aga selliste vastaste vastu tuleb mängida tipptasemel," arutles hollandlane. "Me polnud. Olime küll domineeriv pool ja minu jaoks on selge, et lõime rohkem võimalusi."

Hollandi väljaanne De Telegraaf toob välja, et de Boer sai palju kriitikat, sest otsustas kaotusseisus võtta Donyell Maleni välja, keda asendas Quincy Promes. "Donyell on väga plahvatuslik mängija, kuid 60-70 minuti järel on tema jaks otsas. Ta on fantastiline mängija, kuid siis on tema hoog läinud."