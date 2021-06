EM-i KOLUMN | Marko Meerits: Tšehhi treenerid mängisid Hollandi kolleegid üle

Teise värava puhul mängisid tšehhid superpuutega kaitsjate vahelt läbi ja ette posti jooksnud ründajalt väga ilus värav. Aga 2:0 eduseisus ei jäänud tšehhid hoidma, nad surusid edasi ning väga julgelt panid mitmed mehed üles ajama, sest nad tahtsid ilmselt veel lüüa ja see oli üllatav. Oli hea vaadata, et meestel oli enesekindlus olemas. Hollandlased olid samas tujutud ja emotsioonitud ning mehed ei olnud päris need, milleks nad võimelised on.