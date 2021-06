Punase kaardi saanud Hollandi staarkaitsja: kaotasime minu tõttu

„Vastaste väravad ja meie poolt luhatud võimalused jooksevad kõik silmade eest läbi. Punase kaardi (Matthijs de Ligt sai punase kaardi 55. minutil) järel ei suutnud me vastaseid enam surve alla panna. Meie jaoks muutus olukord lihtsalt keerulisemaks,” rääkis Wijnaldum NOS TV vahendusel.

„Kogu mäng oli keeruline. Me ei suutnud nende pressinguga hakkama saada. Me ei suutnud leida vabasid ruume. Meil olid avapoolajal mõned võimalused, kuid me ei suutnud neid kasutada,” lisas Wijnaldum veel.