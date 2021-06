Venemaalt jalgpalli EM-ilt saabunud Soome fänn läks karantiini asemel tuhandete inimeste vahele pidutsema

Soome jalgpallikoondise fännid Peterburis. (Foto on illustratiivne) Alexander Demianchuk/TASS

Üle Soome on teatatud uutest koroonajuhtumitest, mis on arvatavalt seotud Venemaal jalgpalli Euroopa meistrivõistlusi vaatamas käinud jalgpallifännidega. Nüüd on selgunud, et üks Soome naasnud jalgpallisõber, kes pidi reisi järel karantiinis olema, otsustas hoopis minna Himos Juhannuse festivalile jaanipühi tähistama.