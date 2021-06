OTSEBLOGI | Põnev algus! Šveits asus suurfavoriit Prantsusmaa vastu juhtima

Prantsusmaa kuulus surmagrupiks ristitud F-alagruppi. Seal teeniti viie punktiga esikoht. Prantsusmaa alustas turniiri 1:0 võiduga Saksamaa üle. Seejärel viigistati 1:1 Ungariga ning 2:2 Portugaliga.

Prantsusmaa – Šveitsi eeldatavad algkoosseisud

„Neil on hästi kokku töötanud meeskond. Lisaks on neil rünnakul mitmeid häid mehi eesotsas Haris Seferovici, Breel Embolo ja Xherdan Shaqiriga. Me ei tohi neid alahinnata. Tegemist on play-off’i kohtumisega ja peame andma endast kõik, et mängu lõpus oleks meil naeratus näol. Oleme Budapestis toimunud kohtumise kuumusest taastunud. Šveits on saanud aga matšiks paremini valmistuda, kuna neil on olnud mitu puhkepäeva rohkem,” sõnas uefa.com’i vahendusel Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps.