TÄNA OTSEBLOGI | Hispaania sai mänguvankri veerema! Kas MM-hõbe Horvaatia suudab neid takistada?

Viimase suure võiduga tõestas Hispaania, et nad ikkagi kuuluvad sel turniiril suurte soosikute sekka. 2018. aasta MM-il hõbemedalid võitnud Horvaatia on viimastel aastatel olnud raskustes, kuid käimasoleva turniiri kaks viimast mängu on kulgenud neil tõusvas joones.

Horvaatia ja Hispaania eeldatavad algkoosseisud

„Perišici asendamine saab meie jaoks olema väga keeruline. Arvan, et meil on siiski kvaliteetseid lahendusi. Tema asendaja annab kindlasti oma parima. Kas ta suudab aga Perišicit samal tasemel asendada? Ma kahtlen selles. Meil on vasakul äärel palju võimalusi ja saame kindlasti hakkama. Me ei pea vastase pärast muretsema. Austame kõiki vastaseid, eriti Hispaaniat. Ka nemad teavad, et meil on kvaliteeti ning nad sooviksid kindlasti mängida hoopis mõne teise vastasega. Peame keskenduma. Meie eesmärk on jõuda veerandfinaali,” sõnas uefa.com’i vahendusel Zlatko Dalic.