F1 sarjas on seitse aastat möödunud Mercedese domineerimise tähe all. Kui Mercedes kaotaski, siis kehvade asjaolude või ebaõnne tõttu. Nüüd aga, Austrias Steiermargi GP-l, tõmbas Red Bull senisele valitsejale mütsi külmalt silmile. Seitsmekordsel maailmameistril Lewis Hamiltonil ei tekkinud isegi võimalust Max Verstappenile vastu saada. Kas tegu on lõpliku võimuvahetusega, näitab tulevik.