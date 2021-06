Christian Erikseni asendab noor talent ja Taani unistab korrata 1992. aasta imet

Käimasoleval EM-finaalturniiril on Taani jalgpallikoondisest saanud paljude neutraalsete fännide lemmik. Pärast turniiri avamängus Christian Erikseniga juhtunut on nad saanud toetust igalt poolt. Kui paljud arvasid, et meeskonna liidri rivist langemise järel ei suuda taanlased toibuda, siis reaalsuses on asjad läinud vastupidi. Viimati alistati kaheksandikfinaalis 4 : 0 eelmise EM-i suurüllataja Wales. Taani eduloo juures tuleb märkida, et selles mängib suurt rolli 20-aastane Mikkel Damsgaard, kes pidi endale täiesti ootamatult täitma Eriksenist tühjaks jäänud koha.