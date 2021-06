Ajastu lõpp: Kreeka korvpallilegend lõpetas karjääri

"Tahan südamest tänada kõiki, kes on minu kõrval nende aastate jooksul olnud: klubide presidendid, treenerid, tiimikaaslased, kolleegid ja vastased. Üle kõige tahan tänada aga fänne armastuse eest," jätkas kreeklane. "Just see armastus andis mulle jõudu iga päev veel kõvemini edasi pingutada."