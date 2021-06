OTSEBLOGI | Rekordinaine Balta sai pääsme olümpiale. Kas ta võib kohast veel ilma jääda?

Ksenija Balta on juba enne hooaja avavõistlust saanud pääsme Tokyo olümpiale. Rahvusvahelise alaliidu pingereas on ta tõstetud kvalifitseerunud sportlaste sekka ja selgituseks on märgitud „Accepted Universality Place”. Sisuliselt tähendab see seda, et kuna ükski Eesti naiskergejõustiklane pole normi täitnud ega kvalifitseeruks praeguse seisuga olümpiale, siis neist parim saab koha. See anti Baltale, kes seniste tulemuste põhjal on kvalifitseerumisele kõige lähemal. Reitingus hoiab ta 40. kohta.

Olümpianormiks on kaugushüppes 6.82 ja sellest on jagu saanud 25 naist. Seejärel tulevad kvalifitseerumise pingereas "Accepted Universality Place'i" alusel Balta ja Paapua Uus-Guinea atleet Rellie Kaputin ning ülejäänud on reastatud maailma reitingu alusel. Kokku pääseb kaugushüppes Tokyosse 32 naist. Kvalifitseerumise periood lõppeb 29. juunil.

Ehk kui imet ei juhtu ja keegi normi ei täida, on Balta koht olümpiakoondises kindel. Eesti kergejõustikuliit pole aga päris kindel, mis juhtub siis, kui keegi meie naistest siiski peaks tulemuste põhjal olümpiale pääsema – kas Balta kutse jääks kehtima? Eriti huvitav oleks olukord, kui see juhtuks just kaugushüppes, kus Eesti meistrivõistlustel peaks starti tulema ka Tähti Alver. Igal juhul täna kell 17.15 näeb, millises hoos 34-aastane rekordinaine Balta on.

Võistlused algavad kell 14.15 kümnevõistluse 110 m tõkkejooksuga. Avapäeva järel juhib Kristjan Rosenberg 4258 punktiga. Risto Lillemets on kogunud 4116, Karl-Robert Saluri 4109 ja Janek Õiglane 4015 punkti. Võrreldes isiklike rekordite graafikutega on Lillemets 13 punktiga plussis, Rosenbergi saldo on -5, Saluril -159 ja Õiglasel -203.

Isiklike rekordite seeriad

Janek Õiglane 8371

11,08; 7.33; 15.13; 2.05; 49,58; 14,56; 42.11; 5.10; 71.73; 4.39,24

Risto Lillemets 8156

10,98; 7.11; 14.55; 2.00; 49,66; 14,33; 43.11; 5.00; 60.55; 4.30,72

Karl Robert Saluri 8137

10,50; 7.70; 14.41; 1.83; 48,14; 15,25; 42.95; 4.81; 56.91; 4.24,49