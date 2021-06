BLOGI JA FOTOD | Ilves hüppas Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse, Rosenberg tegi kümnevõistluses suure rekordiparanduse

Olümpiapileti on teeninud aga Balta. Rahvusvahelise alaliidu pingereas on ta tõstetud kvalifitseerunud sportlaste sekka ja selgituseks on märgitud „Accepted Universality Place”. Sisuliselt tähendab see seda, et kuna ükski Eesti naiskergejõustiklane pole normi täitnud ega kvalifitseeruks olümpiale, siis neist parim saab koha. See anti Baltale, kes seniste tulemuste põhjal on kvalifitseerumisele kõige lähemal. Reitingus hoiab ta 40. kohta.