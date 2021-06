Hyundai jätkas seeriat: kolmandat rallit järjest tagavedrustuse purunemine ja esikohalt katkestamine

"See on sport... meie oleme üks lüli autos. Anname endast igal võistlusel parima, kuid kõike muuta me ei saa," nentis Tänak peale ralli lõppu. "Lihtne ei ole kogu aeg halb aasja neelata."

Enne Sardiinia rallit ütles Adamo, et Hyundaid rahuldab vaid võit: "Meil ​​on Sardiinia jaoks väga konkreetne eesmärk ja see on võit. See võiks korvata meie Portugalis kasutamata jäänud võimalust. Minu meeskond on viimastel kuudel nende rallide nimel kõvasti tööd teinud, et meie masinad saaksid esikoha eest võistelda."

Ott Tänakule sai 2021. aasta hooaja neljandal rallil saatuslikuks teise päeva 14. katse. Ühel hetkel liikus ta katsel väga aeglaselt, üritades kuidagi katse finišile lähemale jõuda. Peagi oli aga selge, et tagavedrustus on katki ning auto tuleb jätta tee äärde. Reedese päeva seitsmendal katsel oli vedrustuse lõhkunud ka Thierry Neuville, kes hoidis teist kohta. Laupäeval katkestas Neuville ralli müstilise tehnilise probleemi tõttu ka teist korda.

Viimasest kahest rallist oli Tänak teeninud selleks hetkeks vaid neli punkti.

"Me kaotasime kaks kindlat ralli võitu. Peaks olema pime, et seda mitte märgata," tõdes Adamo Sardiinia ralli laupäeva lõunapausil. "Aga see ei tähenda, et meie inimesed nutavad. Töötame tugevalt, et autod homseks terveks saada ja olla rajal tagasi."



Safari ralli (juuni)



"Läheme Keeniasse teadmisega, et peame nüüd tulemust näitama. Eesmärgiks on teha meeskonnana tugev tulemus ning meie MM-sarja hooaega energiat juurde süstida," rääkis Adamo enne rallit.

Thierry Neuville hakkas tempot dikteerima alates esimesest pikast päevast, võites kiiruskatsed SS2, SS3, SS6 ja SS8. Viimase päeva eel oli belglase edu teist kohta hoidnud Takamoto Katsuta ees 57,4 sekundit.

Neuville vääris rallivõitu. Keegi poleks vastu vaielnud. Belglane oli üle 19 aasta WRC kalendris olnud eksootilisel etapil omaette klassist.

Et rallijumalal on Hyundaiga ikkagi mingi kana kitkuda, ilmnes juba laupäevasel 13. katsel, kui Ott Tänakul tõrkus vihmas sõites klaasisoojendaja - klaas tõmbas uduseks ning et üldse katse lõppu jõuda, tuli masin seisma jätta ja klaas käega puhtaks nühkida!

Kus Neuville 14. katsel täpselt vedrustuse lõhkus, on veel teadmata. Telekordus näitas, nagu oleks ta sõitnud üle ühe piraka kivi, aga võimalik, et saatuslik hoop võeti juba millalgi varem. Igatahes katse finišis istus auto kere tagaosas vastu rehvi kinni. Peagi tuli ka Hyundai ametlik teade, et vedrustuse purunemise tõttu on Neuville'i sõit sõidetud.



Un mazazo tras otro para el equipo Hyundai. La actuación de Neuville había sido formidable hasta el momento, pero de nuevo la suspensión trasera derecha ha terminado con su rally. #WRC pic.twitter.com/MDqeugDW6k — Iván Fernández (@fernischumi) June 27, 2021



Kommentaari Neuville mõistegi katse lõpus ei andnud. Kui jälle kolmandaks tõusnud Tänakult järgmisel katsel asjade sellise käigu kohta päriti, kehitas eestlane vaid õlgu ja ütles tiimikaaslasele kaasa tundes: "Ei, see ei ole hea."

Pilgud rääkisid enda eest...



Virtuaalne punktiseis enne Keenia ralli kolme viimast kiiruskatset:



Piloodid:

1. Ogier 124 punkti

2. Evans 99

3. Neuville 77

4. Katsuta 73

5. Tänak 64

6. Rovanperä 52

Meeskonnad:

1. Toyota 266

2. Hyundai 208

3. M-Sport 109