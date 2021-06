TÄNA OTSEBLOGI | Suures lahingus lähevad vastamisi Belgia ja Portugal

Belgia on seni näidanud sel turniiril suurepärast minekut ning B-alagrupis võideti kõik kolm kohtumist. Belgia alistas esmalt 3:0 Venemaa, seejärel 2:1 Taani ja lõpetuseks 2:0 Soome.

Portugal sai surmagrupiks tituleeritud F-alagrupis kolmanda koha. Portugal alustas turniiri 3:0 võiduga Ungari üle. Seejärel kaotasid tiitlikaitsjad 2:4 Saksamaale ning lõpetuseks tehti 2:2 viik suurfavoriidi Prantsusmaaga.

Belgia ja Portugali duellile lähevad portugallased vastu küll tiitlikaitsjana, kuid soosikukoorem on sel korral ikkagi belglaste õlul. Belgia kohta on mitmel pool tõdetud, et käimasolev turniir võib nende kuldse põlvkonna jaoks olla viimaseks võimaluseks suure trofee võitmiseks.

Belgia ja Portugali eeldatavad algkoosseisud

Belgia: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard.

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota.

„Oleme väga motiveeritud ja keskendunud. Me teemegi tööd just selliste kohtumiste nimel. Tunnen, et mängijad on kohtumiseks valmis. Portugal on meeskond, kes kohaneb kiiresti uute olukordadega. Mängu iseloom pannakse paika esimese 15 minutiga. Kas tuleb varajane värav?” rääkis kohtumise eel uefa.com’i vahendusel Belgia koondise peatreener Roberto Martinez.

„Belgium skoorib regulaarselt ning neil tekib väga harva raskusi. Belgial on mõned mängijad, kellest sõltub väga palju. Siiski arvan, et kumbki meeskond ei hakka kedagi personaalselt jälgima. Mõlemad meeskonnad on kõrgest klassist. See mäng on justkui finaal. Mängitakse ainult võidu peale. Teame, et meil on vastas tugev meeskond. Ma usun, loodan ja olen veendunud, et meie oleme parem meeskond,” sõnas omalt poolt Portugali peatreener Fernando Santos.