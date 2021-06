EM-i KOLUMN | Martin Reim: Itaalial oleks justkui üks mängija puudu olnud

Tegelikult oli ju kogu aeg põnev: mõtlesin pidevalt, et kas Itaalia tõesti nüüd niimoodi… Eks ta nii ole, et mängida saab nii palju, kui vastane lubab. Austria ei mänginud üldse lihtsat mängu ja oli isegi palliga väga enesekindel, kombineeris ja tekitas momente. Ehk oli see isegi itaallastele üllatus – nad ei olnud ilmselt selliseks Austriaks valmis. See näitab aga hästi Euroopa jalgpalli ja finaalturniirile jõudnud meeskondade väga tugevat taset.

Itaalia emotsionaalne tiim sõltub väga ka fännide toetusest ning see neil selles kohtumises puudus. Tuli välja sellises formaadis turniiri valukoht: mängud on üle Euroopa laiali ja kui alagrupimängude ajal teavad fännid veel ette, kuhu minna, siis playoff’is tekib mitu varianti, kuhu võib sattuda. Itaalia mängus ei olnud sellist emotsiooni nagu nägime Roomas peetud alagrupimängudel, kus rahvas sidus ennast mängu sisse. Praegu jäi mulje, nagu itaallastel oleks üks mängija puudu olnud!

Üle ega ümber ei saa aga sellest, et Austria tegi väga-väga hea esituse ja mängis oma tugevustele. Austria jalgpall on sarnane Saksamaa jalgpalliga ning paljud nende mängijad mängivad Saksamaa Bundesligas – nad on füüsiliselt väga võimekad ja ma ei ütle, et nad oleksid lõhkunud, aga mängiti vea piiril, agressiivse tiimitööna.