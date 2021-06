EM-i KOLUMN | Andres Oper: Taani tegi kõva avalduse!

Taanit on alati hea vaadata: olen seal riigis ise mänginud ja nad on mulle igal turniiril sümpaatsed olnud, aga seekord on nad avamängus juhtunu tõttu kohe eriti sümpaatsed. Oleks väga kihvt, kui nad suudaksid arvestades asjaolusid lõpuni välja minna! Ükskõik, kas neile tuleb veerandfinaalis vastu Holland või Tšehhi – Taanit tuleb karta! Võib küll tunduda, et neil pole ühtegi superstaari, aga ehk ongi see nende tugevus – kõik mängivad kõikide eest. Kõik töötab!