Andrea Adamo: sel rallil on veel üllatusi varuks

"Meie eesmärk oli proovida täna kõik katsed mõistliku kiirusega läbi tulla ja autod turvaliselt koju tuua. Vihmasadu ja hullumeelne viimane katse keerasid kõik pea peale. Kahjuks ei töötanud Oti uduvastane süsteem korralikult ning ta kaotas aega. Thierry oli hoolimata mõistetavast frustratsioonist katse lõpus edu kasvatanud, aga see ei tähenda midagi." rääkis Adamo tänasest päevast ja sündmusterohkest viimasest katsest.

Homne rallipäev tuleb Adamo sõnul võrreldes tänasega veel karmim. "Sel rallil on veel üllatusi varuks. Homsed katsed tulevad veel hullemad kui täna, ilmselt sarnased reedele, seega kõike võib veel juhtuda. Teadsime, et Safari ralli tuleb karm; peame jääma rahulikuks ning tegema kõik, mis me saame," ütles Hyundai tiimipealik ralli viimase päeva kohta.