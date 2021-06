Anett Kontaveidi koostöö vastse treeneri Ain Suurthaliga on lõppenud

Tänavu aprillis katkestas Kontaveit kolm aastat kestnud koostöö treener Nigel Searsiga ja teda asus abistama Suurthal, kuid tundub, et nendegi teed on läinud lahku.

Pärimisele, kuidas Kontaveidi treenimine sujub, vastas Suurthal: „Hea küsimus, see on Kontaveidi kommenteerida ja kui ta ei tee seda, siis ei tee minagi.”

Nõnda palju Suurthal ütles, et ta on küll Eastbourne’is, kuid Kontaveidiga koos Wimbledoni ei lähe. Seega on nende koostöö ilmselt lõppenud.