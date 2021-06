Eastbourne’i finaalis kaotanud Kontaveit läheb siiski Wimbledoni helge enesetundega

Kontaveidi sõnul oli matši märksõnaks eelkõige servitõrje, aga ka serv. „Ostapenko tõrjus väga hästi ning minu esimene serv ei töötanud piisavalt, pall jäi talle aina käeulatusse ja ta sai mulle surve peale panna,” sõnas Kontaveit pärast mängu. „Ise sain edukalt rünnata ta teist servi, kuid Ostapenko oli hiljutisega võrreldes väga stabiilne, mängis ründavalt ega andnud mulle võimalust. Proovisin talle mängida palle eestkäe alla, sest tema tagakäsi on maailma üks paremaid, kui Ostapenko leidis ka eestkäel kindluse.”

Pisut oli kurtmist kah. Mängu ajal näitas Kontaveit välja, et selg teeb talle pisut valu. „Murul mängimine tekitab alaseljas – see oli mul teibitud – ja jalgades pinget, sest pead palle madalalt lööma, aga ei hullu, mängu see ei mõjuta.”