FOTO JA VIDEO | Ettevaatust, loomad teel! Eile pühvlikarjaga kohtunud Tänak pidi täna sebra pärast pidurdama

Kui eile pidi Ott Tänak vältima otsasõitu pühvlikarjale, siis täna pidi saarlane päeva esimesel katsel ühe sirge peal pidurdama teed ületanud sebra pärast.

Veidi hiljem jooksis Tänaku tiimikaaslase Thierry Neuville'i auto ette terve sebrakari, kes siiski mürisevat autot ja pea kohal tiirutavat helikopterit kartes eest ära jõudsid joosta.





Võimalik, et kasu oli ka Hyundai vilkuvatest tuledest, mis just metsloomade ja eriti sebrade peletamiseks kõigile selle tiimi autodele peale on pandud.

Safari rallil on seni raja ääres nähtud jalutamas ka kaelkirjakuid ja elevante, kes õnneks autodele teele ette hüpanud veel ei ole.

Ka eile said pealtvaatajad nautida ühe sebrapere tee ületamist. Vahetult peale seda ilmus põõsaste vahelt ka üks Toyota WRC masin.