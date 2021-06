OTSEBLOGI | Kes neljast 8000-punkti-mehest tuleb Eesti meistriks? Kui hea hoos on Mägi, Nazarov, Šadeiko, Klaup, Haamer ja Pedriks?

Rasmus Mägi (TÜ ASK), kes on sel hooajal näidanud oma peaalal 400m tõkkedistantsil võimsat minekut, tuleb nädalalõpul starti ilma tõketeta jooksus. Tema peamisteks konkurentideks staadioniringil on klubikaaslane Rivar Tipp ning Lukas Lessel (SK Elite Sport).

Naiste seitsmevõistluses näeme üle kolme aasta võistlejaterivis Eesti rekordiomanikku Grit Šadeikot (TÜ ASK). Klubikaaslane Mari Klaup alustab sel hooajal juba oma neljandat seitsmevõistlust. Aprillis Lanas kogus ema Katri Klaubi näpunäidete järgi treeniv sportlane 5900 punkti, mais Naxoses 5951. Tugevamatest eestlannadest on veel stardis Katre Sofia Palm (Audentese SK), Margit Kalk (Tartu SS Kalev) ja Pärl Eelma (Audentese SK). Väljaspool arvestust teeb kaasa Hiina koondist esindav Ninali Zhang. Juuni algul Arona mitmevõistlusel võidutses seitsmevõistleja tulemusega 6358 punkti.

Laupäeval ja pühapäeval Tallinna esindusstaadionil peetavatel Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel jagatakse ka mitmevõistluse medalid. Meeste kümnevõistluse nimekirjast leiame möödunud aasta Eesti meistri Risto Lillemetsa nime, kes Götzises püstitas uueks isiklikuks rekordiks 8156 punkti. Art Arvisto õpilastest on stardinimekirjas veel ka Kristjan Rosenberg (TÜ ASK), kes kevadel kogus 8032 punkti. Hooaja avastardi kümnevõistluses teeb Janek Õiglane (Audentese SK), stardis on ka Karl Robert Saluri (KJK Järvala), kel kevadest kirjas tulemus 7983. Kas keegi neist suudab kerkida Tokyo olümpiakoondisse? Normiks on 8350 punkti, praegu on meie kolmanda mehe tulemus 8445.

Veerandmailerid Helin Meier (KJK Nõmme), Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev) ning Liis Roose (TÜ ASK) on Eesti meistrimedalite eest heitlemas 400 m distantsil. Tõketega sama distantsi peamiseks kullafavoriidiks on Kleemeier, kellele tuleb konkurentsi pakkuma Liis-Grete Atonen (TÜ ASK).

Meeste kaugushüppes leiame teiste seas Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev), Henrik Kutbergi (Audentese SK), Rain Kase (Tallinna SS Kalev), Robin Noole (SK Elite Sport) ja Karl Jõeääre (SK Altius) nimed. Kolmikhüppes on Jaak Joonas Uudmäe puudumisel peamiseks kullafavoriidiks sel kevadel U23 Euroopa meistrivõistluste normi hüpanud Viktor Morozov (KJK Atleetika).

110 m tõkkedistantsil asub võistlustulle Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev), kes on sel suvel oma rekordi nihutanud 13.72 peale, jäädes Tarmo Jallai Eesti rekordile alla üksnes 10 sajandikuga. Medalimõtetega asuvad starti veel Kenro Tohter (Audentese SK), Martin Täht (SK Fortis), Rauno Kirschbaum (SK Altius) ja Jakob Ristimets (TÜ ASK). Naiste 100 m tõkkejooksus on stardis kogu eelmise aasta medalikolmik. Eeldatava favoriidina tuleb starti Diana Suumann (TÜ ASK), kes näitas kaks nädalat tagasi Espoos aega 13.47. Tiitlikaitsjana asub stardipakkudele Kreete Verlin (SK Fortis), kes on sel hooajal sprintinud tõketega staadionisirge 13.59ga. U20 Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Anna-Maria Millend (Audentese SK) on see hooaeg tõkkedistantsi läbinud 14.55ga.