OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti meistrivõistlused: Rasmus Mägi purustas kõrvalalal Eesti rekordi!

Laupäeval ja pühapäeval Tallinna esindusstaadionil peetavatel Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel jagatakse ka mitmevõistluse medalid. Meeste kümnevõistluse nimekirjast leiame möödunud aasta Eesti meistri Risto Lillemetsa nime, kes Götzises püstitas uueks isiklikuks rekordiks 8156 punkti. Art Arvisto õpilastest on stardinimekirjas veel ka Kristjan Rosenberg (TÜ ASK), kes kevadel kogus 8032 punkti. Hooaja avastardi kümnevõistluses teeb Janek Õiglane (Audentese SK), stardis on ka Karl Robert Saluri (KJK Järvala), kel kevadest kirjas tulemus 7983. Kas keegi neist suudab kerkida Tokyo olümpiakoondisse? Normiks on 8350 punkti, praegu on meie kolmanda mehe tulemus 8445.