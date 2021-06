Flora alistas Nõmme Kalju ja tõusis liidriks

Võit tõstis Flora 35 punktiga liidrikohale. Ühe mängu enam pidanud Tallinna FCI Levadial on 34 silma. Kalju on 23 silmaga alles neljandal kohal ja kaotab nende ees asuvale Paidele (33p) juba kümne punktiga ( Tabeliseis ).

"Me teadsime, et Kalju on oma vormi aasta algusega võrreldes parandanud. Teadsime, et nad on võistkond, kellele on raske väravat lüüa. Lõpuks suutsime piisavalt võidelda ja oma võimaluse leida," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn ETV2-le antud intervjuus.