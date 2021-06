OTSEBLOGI | Austria pidas esimesed 45 minutit vastu, Itaalia on löönud korra posti

Itaalia peatreener Roberto Mancini : "Nüüd hakkab turniir pihta. Kui poisid jätkavad samas stiilis nagu seni, olen rahul. See on ainus asi, mida ootan. Kas Verratti või Locatelli? Üks headest mängumeestest jääb eemale. Austria suudab vastased surve alla panna, neil on hea meeskond. Kolm-neli mängumeest on neil tehniliselt väga oskuslikud, nagu näiteks Alaba. Peame võitmiseks mängima hästi."

"Mängime jalgpallistaadionil, mis on minu jaoks maailma parim. Oleme õnnelikud, et saame siin olla," lisas Mancini Wembley kohta.

Austria peatreener Franco Foda: "Meie meeskond on juba midagi erakordset saavutanud. Oleme 16 hulgas ja anname endast kõik, et konkurentsi jääda ja jõuda veerandfinaali, mis peetakse Münchenis. Oleme enesekindlad ja keskendume Itaaliale. Itaalia on meeskond, mis on mulle siiani enim muljet avaldanud. Ka kolmandas mängus olid nad ohtlikud, kuigi tegid palju muudatusi. Neil on väga ohtlik koosseis."