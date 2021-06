Saksamaa ekskoondislased kritiseerivad Löwi: ta usaldab valesid mängijaid

Endine Saksamaa koondise poolkaitsja Stefan Effenberg leiab, et Löw usaldab valesid mängijaid.

"Leroy Sane kannatab enesekindluse puuduse all ja see tähendab, et ta ei suuda oma fantastilisi mänguoskusi näidata. Löwil tuleks ta koosseisust välja jätta," teatas Effenberg Saksamaa meedias.