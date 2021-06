BLOGI JA FOTOD | Taani pääses kindla 4:0 võiduga jalgpalli EMil veerandfinaali

Taani koondise ja Tottenhami poolkaitsja Pierre-Emile Højbjerg kiitis oma endist tiimikaaslast Gareth Bale`i: "On väga vähe jalgpallureid, kes on viimase kümne aastaga suutnud nii palju nagu Gareth. Ta on löönud Madridi Reali eest üle 100 värava. Ta on klassiga jalgpallur, fantastiline semu ja tõeline liider. Ta on üks parimaid, kellega olen kunagi koos mänginud ning ma tean, kui palju Walesi koondis tema jaoks tähendab."