Liider Neuville: tuli pöialt hoida, et masin terveks jääks

"Meil olid mõned väga head kiiruskatsed. Paraku oli meil ka paar rehvipurunemist. Mõned rajaosad on oma suurte kividega tõesti karmid, kõike ei saanud vältida. Pidi lihtsalt pöialt hoidma, et masin terveks jääks," kommenteeris Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.

"Õnneks suutsime asjadega hakkama saada ja auto uuesti teenindusse tuua. Oleme palju õppinud ja meeskond vaatab õhtul auto tähelepanelikult üle, et see homseks järjekordseks katsumuseks ette valmistada. Laupäevased katsed on teise iseloomuga ja ma olen kindel, et näeme veel asju juhtumas, nii et peame probleemidest eemale hoidma," lisas belglane.