Ott Tänak on optimistlik: 50 sekundit pole veel mingi kaotus

"Meie jaoks ei olnud palju draamat. Lihtsalt viimasel katsel olid meil pehmed rehvid," sõnas seitsmenda kiiruskatse katkise rehviga lõpetanud Tänak WRC All Live'i intervjuus. "On olnud päris järjepidev, olen sõitnud vaid 60-protsendiliselt maksimumist ja sedagi tundub mõnes kohas liiga palju. See on nõudlik ralli. Oleme alles eelroa juures, homme tuleb pearoog ja tõeline võitlus, siis on veelgi nõudlikum."